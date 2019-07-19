Новости версия для печати В Ливенском районе у многодетной семьи сгорел дом Обошлось без жертв.



По информации газеты «Уездный город», соседи заметили зарево, услышали шум взрывающегося шифера на крыше и позвонили на единый номер 112. Когда на место происшествия приехали пожарные, дом горел уже по всей площади, рухнула крыша. Пламя удалось остановить, но от здания остались только стены. По счастливой случайности дома в этот момент никого не было.



По словам односельчан, в этой семье часто случались конфликты. Муж скандалил, бил жену и угрожал сжечь дом. В этот день тоже случилась ссора. Жена с тремя малолетними детьми ушла в село Сергиевское. Ночью дом вспыхнул. Предполагаемой причиной возгорания пожарные называют поджог или неосторожное обращение с огнём при курении.





Анастасия Дорохова

19 июля 2019 года







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