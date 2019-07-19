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Сегодня в Дмитровске - день траура

Там хоронят трех детей, которые погибли в пожаре в жилом доме два дня назад. Младшей девочке не было и года. Возбуждено уголовное дело с формулировкой «причинение смерти по неосторожности». На месте продолжают работать следователи-криминалисты и специалисты МЧС, выясняя причины трагедии. Одной из приоритетных версий, как нам рассказали в региональном СК, является - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, трагедия произошла днем 17 июля. В службу спасения позвонил один из очевидцев и рассказал, что в доме могут быть люди. Через несколько минут после прибытия, пожарные извлекли тела несовершеннолетних детей. Девочке было 10 месяцев, мальчикам - 3 и 4 года. Жилое строение выгорело изнутри практически полностью. Причины пожара устанавливаются. И как только специалисты закончат работу, начнется восстановление жилья.

В администрации Дмитровского района нам сообщили, что организован сбор средств и вещей для пострадавшей семьи. Напомним, всего там воспитывались пятеро детей. И семья считалась благополучной. В интервью «Вестям» детский омбудсмен Орловской области рассказал, с семьей сейчас работают психологи.

Владимир Поляков, уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области: «В настоящее время семья находится временно у индивидуального предпринимателя, у которого работает отец. Будет оказана материальная помощь. Будем помогать собирать средства, для того чтобы привести их жилье в нормальное состояние к зиме. Есть твердая убежденность самих пострадавших, что они будут жить в этом доме. Придется этот дом восстанавливать».



Надежда Невматулина
19 июля 2019 года

 


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