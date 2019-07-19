Новости версия для печати В орловском наркодиспансере пациент напал на врачей Нарушителя задержала Росгвардия.



ЧП случилось минувшим вечером. Все началось с конфликта, который начал 29-летний орловец, проходящий курс лечения в наркодиспансере. Он отказался от оказания необходимой помощи, употребив в адрес врачей нецензурную лексику. Во время попыток медработников убедить мужчину в необходимости лечения, тот перешел к применению физической силы в отношении персонала.



Сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу «тревожной кнопки», задержали молодого человека и передали сотрудникам полиции. Впоследствии выяснилось, что нарушитель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.





Анастасия Дорохова

19 июля 2019 года







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