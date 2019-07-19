Новости версия для печати В Орле подводят итоги ежегодного городского конкурса на лучшее благоустройство В каждом районе города жители представляют комиссии свои достижения и, конечно, рассчитывают на победу.



Отдельных дворов, принимающих участие в конкурсе, много, а вот так, чтобы целой улицей - такое редкость. В конкурсном списке улица Пушкарная стояла под номером один. Комиссию встречали как самых дорогих гостей с гармошкой и пирогами.



Есть на что посмотреть и на улице Циолковского. Во дворе дома №3 каждый год все по-новому. Предела совершенству нет, уверены активные жители. Образцовый порядок не только во дворе, но и в каждом подъезде. Как рассказала Валентина Соколова, председатель домового комитета, жильцы сами красят и расписывают стены подъездов, наводят чистоту.



Следующий дом - хрущевская пятиэтажка на Карачевском шоссе. Но и здесь есть место для творчества, причем детского. Как оказалось, юные жильцы тоже не прочь покреативеть на стенах в подъездах. В данном случае стены украшает роспись на городскую тему. Вдохновителем творческого эксперимента стала председатель домового комитета.



Во дворе дома № 286 по улице Комсомольской тоже полное коллективное творчество. Год назад здесь было пусто и уныло. Сегодня все, как на образцовом буклете. Причем главными в процессе преобразования стали также юные жители дома. А подняла на свершения их тоже председатель домового комитета - Елена Шведова.



Выбрать лучшего из конкурсантов комиссии оказалось совсем непросто.



Юрий Студенников, председатель конкурсной комиссии Заводского района: «Для меня нет ни победителей, ни проигравших - все молодцы, все стараются, все любят свой двор, свой дом, своих соседей. Все - большая, дружная семья».

Но конкурс есть конкурс, и в нем обязательно должны быть победители. Те, кто проявил больше старания, умения и терпения в канун Дня города получат заслуженные награды.









Оксана Гранн

19 июля 2019 года







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