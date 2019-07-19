Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Берегите детей! Детский омбудсмен дал «Вестям» интервью и напомнил о безопасности несовершеннолетних.



- Мой двор, моя гордость! В Орле начали искать лучшие дворы, дома, подъезды и улицы. Чем хвалятся конкурсанты? Об этом наш репортаж.



- Что ждет Детский парк Орла, и почему плодовые деревья вырубят? Мы выясняли на месте.



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Вести-Орёл

19 июля 2019 года







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