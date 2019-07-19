Погорельцам из Дмитровского района требуется помощь

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пятница
19.07.2019
14:57:01
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Погорельцам из Дмитровского района требуется помощьС просьбой семья обратилась к детскому омбудсмену региона.
Сейчас семье нужны кухонные принадлежности, постельное белье, одежда для двоих детей - девочки 9 лет (размер обуви 35-36, рост 120 см), девочка 7 лет (размер обуви 33-34, рост 110 см).
Напомним, пожар произошел в жилом доме два дня назад. В пожаре погибли трое маленьких детей: два мальчика трех и четырех лет и десятимесячная девочка.
Реквизиты для помощи:
БУ ОО «ЦСОН Дмитровского района»:
303240, Орловская обл., г. Дмитровск, ул.Рабоче-Крестьянская д.5, телефон/факс: (48649) 210-78/215-07.
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