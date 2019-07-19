Новости версия для печати Погорельцам из Дмитровского района требуется помощь С просьбой семья обратилась к детскому омбудсмену региона.



Сейчас семье нужны кухонные принадлежности, постельное белье, одежда для двоих детей - девочки 9 лет (размер обуви 35-36, рост 120 см), девочка 7 лет (размер обуви 33-34, рост 110 см). Напомним , пожар произошел в жилом доме два дня назад. В пожаре погибли трое маленьких детей: два мальчика трех и четырех лет и десятимесячная девочка. Реквизиты для помощи:

БУ ОО «ЦСОН Дмитровского района»:

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Орловское Информбюро

19 июля 2019 года







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