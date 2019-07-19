Новости версия для печати Орловцев просят сообщать о неблагополучных семьях Поводом стала трагедия в Дмитровске.



Напомним, два дня назад в этом городе произошел пожар, в котором погибли трое маленьких детей. В рамках профилактической работы по предупреждению несчастных случаев городское управление по безопасности провела внеочередной рейд. В его ходе многодетным семьям было предложено установить бесплатные пожарные извещатели.



Профилактическая работа по предупреждению пожаров проводится управлением по безопасности администрации города Орла на регулярной основе, однако трагедия, которая произошла в Дмитровске Орловской области 17 июля, потребовала провести внеочередной рейд. Как отметила пресс-служба администрации Орла, пока системой извещения оборудованы дома восьми многодетных семей, но работа, безусловно, будет продолжена.



Управление по безопасности администрации Орла обращается не только к родителям, но и всем жителям города: если вы стали свидетелем ситуации, в которой ребёнок может пострадать, незамедлительно сообщите об этом по телефонам (4862) 43-31-05 ( отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла ). Сотрудники незамедлительно отреагируют на обращение и отправятся на место происшествия.



Под особым риском находятся дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях. Если вы считаете, что ребёнок находится в опасности в виду того, что его родители ведут асоциальный образ жизни, обращайтесь по тому же номеру (4862) 43-31-05, либо по номеру (4862) 76-21-08 ( управление социальной поддержки населения администрации города Орла ).





Анастасия Дорохова

19 июля 2019 года







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