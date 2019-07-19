Новости версия для печати Андрей Клычков вручил дипломы с отличием выпускникам Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Сегодня - торжественный день больше чем для четырех сотен орловцев. Все они - без пяти минут управленцы. Это магистры, специалисты и бакалавры среднерусского института управления - филиала РАНХиГС.



Почти сто выпускников получили дипломы с отличием. Кроме этого, ребятам вручили и благодарности губернатора региона и награды Орловского облсовета.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В эпоху информационных технологий объемы информации, которые необходимо учитывать при принятии решений, возрастают постоянно. И свой образовательный уровень человек также должен повышать. Можно вспомнить разных классиков, но каждый из них гласил, что если ты хочешь достигать успеха, ты должен учиться постоянно. Нельзя останавливаться на достигнутом. Любое повышение квалификации, любой диплом это лишь один из этапов вашего развития, вашей жизни. И конечно в этот памятный день я искренне благодарю ваших наставников, руководство института за большой вклад в формирование интеллектуального кадрового потенциала области».





Надежда Невматулина

19 июля 2019 года







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