Орловцы выдвигаются в Госдуму

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Орловцы выдвигаются в ГосдумуСегодня количество зарегистрированных кандидатов, готовых побороться за возможность представлять нашу область в Государственной Думе, увеличилось до четырех человек.
Ректор Опорного вуза Ольга Пилипенко - кандидат от «Единой России» - пришла в областной избирком и получила удостоверение кандидата. Также документ был вручен Роману Неверову - представителю ЛДПР.
Ольга Пилипенко, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ (от партии «Единая Россия»): «Конечно, это очень волнительно, очень ответственно. Ближайшие планы - это хорошая организация предвыборной кампании. Надеюсь, что жители окажут мне доверие, изберут восьмого сентября в Государственную Думу, а я это доверие оправдаю».
Роман Неверов, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ (от ЛДПР): «В наших планах работа с населением, в первую очередь, конечно же, взаимодействие со средствами массовой информации с целью освещения своей предвыборной программы».
Что касается Михаила Орлова, выдвинутого партией «Коммунисты России», он за удостоверением лично не пришел. Напомним, ранее был зарегистрирован Иван Дынкович, представляющий КПРФ.