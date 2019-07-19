Новости версия для печати Орловцы выдвигаются в Госдуму Сегодня количество зарегистрированных кандидатов, готовых побороться за возможность представлять нашу область в Государственной Думе, увеличилось до четырех человек.



Ректор Опорного вуза Ольга Пилипенко - кандидат от «Единой России» - пришла в областной избирком и получила удостоверение кандидата. Также документ был вручен Роману Неверову - представителю ЛДПР. Ольга Пилипенко, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ (от партии «Единая Россия»): «Конечно, это очень волнительно, очень ответственно. Ближайшие планы - это хорошая организация предвыборной кампании. Надеюсь, что жители окажут мне доверие, изберут восьмого сентября в Государственную Думу, а я это доверие оправдаю». Роман Неверов, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ (от ЛДПР): «В наших планах работа с населением, в первую очередь, конечно же, взаимодействие со средствами массовой информации с целью освещения своей предвыборной программы». Что касается Михаила Орлова, выдвинутого партией «Коммунисты России», он за удостоверением лично не пришел. Напомним, ранее был зарегистрирован Иван Дынкович, представляющий КПРФ.





Эва Стасюлевич

19 июля 2019 года







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