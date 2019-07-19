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В Орле обсудили план взаимодействия всех структур при оказании паллиативной помощи

Собравшиеся обсудили ключевые моменты, которые прописаны в новом законе о паллиативной помощи. Необходимо в кратчайшие сроки создать реестр паллиативных больных и выстроить четкую конструкцию взаимодействия между всеми участниками этой непростой сферы здравоохранения. Теперь, кстати, в эту структуру включили и органы соцзащиты, определив список обязанностей.

Кроме того, региональный центр социальной поддержки населения представил новое направление работы – хоспис на дому. Особо тяжелым подопечным выездной паллиативной службы будут предоставляться специальные кровати и другие средства реабилитации, что позволит максимально улучшить качество жизни пациентов. На эти цели фонду паллиативной помощи из бюджета области был выделен гранд в 300 тысяч рублей.