Новости версия для печати Маршруты орловские Специалисты столичного научно-исследовательского института «МосТрансПроект» завершили разработку новой транспортной схемы городских и пригородных маршрутов для Орла и Орловского района. Презентована она будет уже в ближайшее время, сейчас схема согласовывается. Но уже известно, как изменится работа орловских маршруток.



Сегодня орловцам из пункта А в пункт Б помогают добраться 350 единиц транспорта различных видов - трамваи, троллейбусы, автобусы «ПАЗ», маловместимые «ГАЗели Некст» и такие же представители корейского и французского автопрома. А вместе с пригородными - трехзначными маршрутами - это все полтысячи машин. Но после внедрения обновлённой единой транпортной схемы в работу их станет меньше - потому что преобладают в ней модели большой и особо большой вместимости. При этом ключевым моментом схемы является возможность жителей Орла и близлежащих населённых пунктов добраться в нужное место всего с одной пересадкой. Сергей Саакян, советник директора института ГБУ «МосТрансПроект» по региональной деятельности: «Если человек едет из пригорода через город в другой пригород, то всё-таки придётся сделать две пересадки. Если человек едет из пригорода в город, или из города в пригород, тогда одна пересадка сохраняется». Предусмотрены для пересадки будут специальные узлы. Это большие остановочные павильоны, с расширенными заездными карманами - где именно они будут в городе, пока не говорится. Также как и названия улиц, где будет расширяться проезжая часть - такое в новой транспортной схеме тоже запланировано. Точно определились власти пока лишь с механизмом реализации данных работ - они будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», и с количеством этих самых транспортно-пересадочных узлов - их будет три. Алексей Васильев, зам. руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Планируется разместить, как минимум три транспортно-пересадочных узла на территории города Орла. Это работы в рамках дорожного фонда. Это обустройство территории, строительство остановочных павильонов большой вместимости и заездных карманов». Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «В моих задумках - возможность пересесть на транспортно-пересадочном узле без дополнительной оплаты. То есть, чтобы человек имел возможность в течение 20 минут бесплатно пересесть на маршрутное транспортное средство другое и доехать до конечной точки». Закроет единая транспортная схема и другой старый наболевший вопрос - дублирование маршрутов. Оно сократиться до минимума. Для всего этого параллельно понадобятся новые межмуниципальные соглашения между областным центром и Орловским районом, приобретение нового большегрузного пассажирского транспорта, в том числе и низкопольных автобусов, чтобы не упустить вопросы доступной среды, совершенно иные графики движения и контроль за ними. При этом нужно решить и старые вопросы - нарушения этих самых графиков движения, санитарное состояние техники и культура работы водителей. Василий Новиков, мэр г. Орла: «Основной целью при всей этой работе - не только упорядочить работу маршрутной сети и перевозчиков, но и усиление работы муниципального транспорта. Мы понимаем, в каком состоянии он сегодня находится. В удручающем, не буду этого скрывать. Но работу эту необходимо провести, и она сегодня, в нашем понимании, уже есть». Вырастет ли цена проезда - пока неизвестно. Насколько финансово-экономическая модель новой транспортной схемы не соответствует действующему тарифу - еще не просчитано. Однако в бюджете на 2020 год, как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, средства на первоочередные работы уже заложены.









Антон Киселёв

19 июля 2019 года







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