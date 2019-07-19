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Мценск отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Более 4,5 тысяч амчан ушли на фронт. Многие не вернулись. Под Мценском впервые было применено действие танков из засады. Участие бронепоездов в боях - еще одна героическая страница. Мценский край дал Родине девять Героев Советского Союза.

Сегодня в мценском сквере Танкистов прошел митинг Памяти. В торжествах по случаю 76-й годовщины освобождения Мценска от немецко-фашистских захватчиков принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков. Память погибших в годы Великой Отечественной войны участники митинга почтили минутой молчания. Затем в городском сквере «Вечный огонь» состоялось возложение венков и цветов к мемориалу и бюстам воинов-героев.
 
И сегодня же Андрей Клычков поздравил мценского ветерана ВОВ Георгия Никитовича Титова с 76-й годовщиной освобождения города. Губернатор поблагодарил Георгия Никитовича за доблесть и мужество, проявленные в годы войны, а также за добросовестный труд в мирное время. Гости вручили ветерану цветы и памятные подарки.

 
Георгий Никитович Титов воевал на первом Украинском фронте рядовым пулеметчиком в пехоте. В боях в 1943 году получил тяжелое ранение. После войны окончил Московский финансово-экономический институт, работал главным бухгалтером Мценского завода алюминиевого литья. Награжден орденами Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, юбилейными медалями, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
19 июля 2019 года

 


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