В Спасском-Лутовиново стало на одну картину больше

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суббота
20.07.2019
10:16:00
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В Спасском-Лутовиново стало на одну картину большеМузею Тургенева подарили портрет девушки.
Кто изображен на картине – неизвестно. Не удалось установить также и автора картины. Точно установлено время создания портрета - первая четверть XIX века, а также его подлинность. По легенде, портрет неизвестной принадлежал дворянскому семейству, чья усадьба находилась по соседству с одним из имений Тургеневых.
Как сообщается в социальный сетях музея-заповедника, после проведения необходимых искусствоведческих исследований и работ по консервации красочного слоя, «Портрет неизвестной в белом платье» будет представлен в литературной экспозиции.
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