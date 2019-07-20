Новости версия для печати В Спасском-Лутовиново стало на одну картину больше Музею Тургенева подарили портрет девушки.







Как сообщается в социальный сетях музея-заповедника, после проведения необходимых искусствоведческих исследований и работ по консервации красочного слоя, «Портрет неизвестной в белом платье» будет представлен в литературной экспозиции. Кто изображен на картине – неизвестно. Не удалось установить также и автора картины. Точно установлено время создания портрета - первая четверть XIX века, а также его подлинность. По легенде, портрет неизвестной принадлежал дворянскому семейству, чья усадьба находилась по соседству с одним из имений Тургеневых.Как сообщается в, после проведения необходимых искусствоведческих исследований и работ по консервации красочного слоя, «Портрет неизвестной в белом платье» будет представлен в литературной экспозиции.





Анастасия Дорохова

20 июля 2019 года







На главную страницу





