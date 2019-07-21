Новости версия для печати Сегодня - День металлурга Этот вид промышленности на протяжении многих лет является одним из ведущих в Орловской области.



В Орловской области работает целая группа предприятий, вносящая весомый вклад в развитие российской металлургии. Стремится расширить выпуск изделий на основе чугунного литья ОАО «Мценский литейный завод». Успешно осваивает производство новых видов метизной продукции ООО «Орловский сталепрокатный завод». ОАО «Межгосметиз-Мценск» прочно удерживает позиции одного из самых высокотехнологичных предприятий.



Орловские металлурги – это люди слова и дела. Их каждодневный труд – профессионализм, помноженный на мужество, ответственность, дисциплину. Развитие сектора было и остается среди приоритетных задач правительства области.





Анастасия Дорохова

21 июля 2019 года







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