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С начала года в Орле зарегистрировали более 2000 новых адресов

Заявления подавали физические и юридические лица, администрация областного центра. Всего было зарегистрировано 2218 новых адресов.



В соответствии с федеральным законодательством, без адреса сделка на приобретение недвижимости и земельного участка невозможна. Это касается и гаражных кооперативов, и садоводческих товариществ.



Адрес присваивается бесплатно, на основании заявления в течение трех дней с момента выпуска постановления.