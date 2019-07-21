С начала года в Орле зарегистрировали более 2000 новых адресов

|
воскресенье
21.07.2019
11:15:17
|
|
С начала года в Орле зарегистрировали более 2000 новых адресовОб этом сообщают в управлении градостроительства.
Заявления подавали физические и юридические лица, администрация областного центра. Всего было зарегистрировано 2218 новых адресов.
В соответствии с федеральным законодательством, без адреса сделка на приобретение недвижимости и земельного участка невозможна. Это касается и гаражных кооперативов, и садоводческих товариществ.
Адрес присваивается бесплатно, на основании заявления в течение трех дней с момента выпуска постановления.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта