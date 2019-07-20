Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Общими маршрутами. Как примерно выглядит новая схема автоперевозок для Орла и Орловского района?

- Где хлебом-солью встречают гостей? В Орле выбирают лучший двор. Уже известны адреса претендентов.

- В списке зарегистрированных кандидатов в Госдуму от области - уже четыре имени.

- 76 лет без войны. Амчане поклонились освободителям.

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Вести-Орёл

19 июля 2019 года







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