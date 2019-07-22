В Краснозоренском районе отходами спиртового производства испортили почву

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понедельник
22.07.2019
6:53:36
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В Краснозоренском районе отходами спиртового производства испортили почвуФирме-нарушителю готовится претензия о восстановлении земель.
По информации регионального «Россельхознадзора» факт порчи участков площадью 103,5 га и 53 га был обнаружен вблизи с. Верхняя Любовша Краснозоренского района Орловской области.
При осмотре участков инспекторы констатировали изменение цвета почвы, присутствие характерного резкого запаха, наличие мест скопления бурой жидкости в виде подсохших луж. В результате экспертизы установлен факт ухудшения качественного состояния почвы на каждом из земельных участков.
По итогам административного расследования фирму-нарушителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.
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