Новости версия для печати В Орле разыграли Кубок Губернатора Орловской области по пляжному волейболу В турнире приняли участие восемь мужских и восемь женских пар.



Кроме местных спортсменов за награды боролись волейболисты из Московской, Тульской, Брянской, Калужской, Тверской, Белгородской, Оренбургской, Курской областей. В мужской части турнира главный приз завоевала пара из Тулы - вторыми стали орловцы, бронза у сборной Твери и Оренбурга. Лучшей парой среди девушек стали спортсменки из Московской области, серебро – у девушек из Обнинска, бронзу увезли брянские волейболистки. Владислав Полшков, участник соревнований (г. Орёл): «Пляжный волейбол в мире набирает обороты, то есть это не первый опыт, что ставят площадки в центре города. Это популяризация волейбола, спорта. Чем больше людей будут заниматься спортом, тем лучше, конечно». Кубок Губернатора Орловской области стал последним турниром на площадке в центре Орла. Однако в этом году она не прекращает свою работу. Областное управление спорта обещало найти спортобъекту место на территории стадиона Ленина и провести там еще несколько турниров по различным видам спорта.





Анастасия Дорохова

22 июля 2019 года







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