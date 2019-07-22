Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Чтобы качество жизни было достойным. Сегодня в Орле начинает работу «Хоспис на дому».

- Медицина плюс чудо. Елена Литинская узнала, какие методы лечения используют в городском родильном доме

- Кубок Губернатора по пляжному волейболу разыгран. В какие города увезли награды?

- Вышли на пенсию? Значит, пора на курсы - компьютерные.

- Что вы знаете о театре? От орловцев ждут ответ в письменном виде: идет прием работ на творческий конкурс.

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Вести-Орёл

22 июля 2019 года







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