|
понедельник
22.07.2019
16:45:33
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Чтобы качество жизни было достойным. Сегодня в Орле начинает работу «Хоспис на дому».
- Медицина плюс чудо. Елена Литинская узнала, какие методы лечения используют в городском родильном доме
- Кубок Губернатора по пляжному волейболу разыгран. В какие города увезли награды?
- Вышли на пенсию? Значит, пора на курсы - компьютерные.
- Что вы знаете о театре? От орловцев ждут ответ в письменном виде: идет прием работ на творческий конкурс.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта