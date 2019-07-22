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За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 28 ДТП

20 июля в 12:15 водитель, управляя «Рено Премиум» с полуприцепом «Fildbinder», следовал по Кромскому шоссе и в районе д.4 произошел наезд на пешехода 1978 г.р, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости надземного пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в больницу им. Семашко, госпитализирован.

21 июля в селе Сомово Шаблыкинского района в 01:11 водитель, управляя «ГАЗ 3110», при начале движения не убедился в безопасности маневра, совершил наезд на пешехода, который находился на обочине. После чего водитель «ГАЗ 3110» скрылся с места ДТП. Он был задержан сотрудниками ГИБДД Брянской области. Пешеход каретой скорой медицинской помощи был доставлен в Шаблыкинскую ЦРБ, после чего направлен в ООКБ г. Орла, госпитализирован.

21 июля в поселке Залегощь в19:30 на перекрестке неравнозначных дорог

произошло столкновение транспортных средств «ВАЗ 2109» и мотоцикла «Урал». В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в Залегощенскую ЦРБ.

22 июля в Орле в 04:20 водитель 1992г.р., не имея права управления, управлял самодельным мопедом, в районе д.107 по ул. Городской допустил наезд на препятствие - бордюрный камень. В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения и скорой помощью был доставлен в БСМП Семашко, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.