Новости версия для печати Итоги весеннего призыва сегодня подвели в администрации региона Весенняя призывная кампания завершилась 15 июля. Норму областной военный комиссариат выполнил на все 100% - ряды российской армии пополнили больше тысячи орловских новобранцев.



Нести службу ребятам предстоит в самых разных уголках страны. 10 орловцев отправили в самые элитные войска - Президентский полк. Пятая часть всех призывников – с высшим образованием. А его получение послужило отсрочкой ещё для полутора тысяч ребят. Всего же повестки в военкомат с 1 апреля получили больше 2,5 тысяч молодых орловцев. Проигнорировали их лишь трое - их дела уже переданы в следственные органы. Неприятно удивили ещё 24 призывника - в их организме, после экспресс-теста на наркотики, нашли следы запрещённых веществ. Такой тест в этот весенний призыв в нашем регионе проводился сотрудниками военной полиции впервые, но теперь он станет обязательным для каждой призывной кампании.



Андрей Бояров, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: «К сожалению, ребята употребление наркотиков не считают чем-то опасным для себя. В том числе при отправке в армию. А это повод для того, чтобы в войска их не отправлять, оставить их на обследование. И только в ходе осеннего призыва эти ребята будут призваны на военную службу».





Антон Киселёв

22 июля 2019 года







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