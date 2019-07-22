Новости версия для печати В Орле подвели итоги конкурса семейных историй Конкурс называется «Моя семья в Великой Отечественной войне» и посвящен Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.



Инициатором выступил Совет молодых депутатов. Идея, которую поддержал региональный парламент, была предложена еще три года назад. Организаторы уверенны: в каждой орловской семье есть свои потери, свои традиции, своя история. В этом году на конкурс поступило около ста работ. Это рассказы о семьях, которые пережили оккупацию, о подвигах дедов и прадедов участников на фронтах Великой Отечественной.



Победители конкурса получат грамоты и денежные вознаграждения. Награждения пройдет в торжественной обстановке на сессии облсовета.



Олег Кошелев, зам. председателя Орловского облсовета: «Работа, которую проводит Орловский областной совет народных депутатов, является хорошим патриотическим началом и большим заделом для воспитания подрастающего молодого поколения. Данный конкурс у нас проходит по двум возрастным группам. В каждой возрастной группе будет определяться свой победитель».





Надежда Невматулина

22 июля 2019 года







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