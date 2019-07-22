Новости версия для печати Мценск отметил 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Этот праздник город впервые отмечал в новом статусе - как территория опережающего социально-экономического развития.



Мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, начались в Мценске в пятницу, 19 июля. В годы Великой Отечественной войны более 4,5 тысяч амчан ушли на фронт, девять из них стали Героями Советского Союза. Митинг в их честь прошел в сквере Танкистов-первогвардейцев. Собравшиеся вспоминали о подвиге тех, кто не жалел своей жизни, защищая мценскую землю от фашистов. Память погибших почтили минутой молчания. В сквере, где горит Вечный огонь, возложили цветы и венки к мемориалу и бюстам героев. Весь день звучали слова благодарности ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, детям войны.



Губернатор области Андрей Клычков и глава Мценска Андрей Беляев навестили ветерана войны Георгия Никитовича Титова. Уроженец Змиевского района воевал на Первом Украинском фронте в пехоте. В 1943 году рядовой-пулеметчик получил тяжелые ранения. Но сегодня, несмотря на то, что скоро исполнится 98, ветеран бодр душой и позитивно настроен.



Праздничные мероприятия для горожан продолжились и в выходные. Впереди у амчан большие перемены. В этом году город получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Теперь здесь действует особый правовой режим предпринимательской деятельности с минимальным объемом капиталовложений резидентов.





Андрей Беляев, глава г. Мценска: «Статус территории опережающего социально-экономического развития задаст определенный вектор. Будут инвесторы, будут рабочие места, будет пополняться бюджет. Мы надеемся, что наш город будет развиваться и процветать».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Объем инвестиций, который должны прийти в город, создать дополнительные условия, около 5 миллиардов рублей на первоначальном этапе. Это только начало, которое мы должны выполнить в обязательном порядке. В этом году мы провели большую работу по организации социальной направленности - это образование, здравоохранение, это работа по созданию комфортной среды. В очередной год продолжаем работу совместно с администрацией города по ремонту дворовых территорий, по капитальному ремонту и благоустройству».

Уже подготовлен проект реконструкции центрального парка. На следующий год планируют реализовать проект по строительству физкультурного комплекса. Это значит, что один из древнейших русских городов России станет еще краше и благоприятнее для проживания в нем.









Татьяна Тимохина

22 июля 2019 года







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