Новости версия для печати «Нарушал общественный порядок, нецензурно выражался, снял одежду» Накануне в социальных сетях появилось необычное видео, которое вызвало волну возмущения. И сегодня в региональном УМВД прокомментировали то, что орловцы обсуждают уже несколько дней.



На кадрах, снятых очевидцем событий, видно, что в одном из магазинов крупной торговой сети молодой человек стоит перед сотрудниками полиции в одном нижнем белье. В УМВД сегодня нам пояснили ситуацию.



Карина Тхаржевская начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Гражданин, попавший на видео, нарушал общественный порядок на улице, нецензурно выражался, снял одежду. Очевидец сообщил об этом в полицию. В это время молодой человек забежал в близлежащий магазин. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли правонарушение. На гражданина был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ - мелкое хулиганство, который направлен в суд».





Надежда Невматулина

22 июля 2019 года







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