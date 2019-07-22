Новости версия для печати Спорт космонавтов - на службе обществу В рамках марафона «Добрые руки» в Орле прошел благотворительный турнир по бадминтону. В эти же дни федерация этого вида спорта запустила проект «Бадминтон для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». Что общего у этих двух проектов?



Бадминтон в жизни шестнадцатилетней Галины Куртиной был всегда. Даже, несмотря на поражение опорно-двигательного аппарата, в детстве она не выпускала ракетку из рук. До открытия в Орле секции Галя играла с мамой. Но после знакомства с космонавтом Александром Мисуркиным попала на занятия к квалифицированному тренеру. Позади первый месяц занятий. Тренировки начались с самых азов. Но успехи уже значительные.



Диана Фахрутдинова, тренер федерации бадминтона Орловской области: «На первом занятии человек не мог долго держать ладонь открытой. И когда дело касалось поднятия волана с пола, например, чтобы сделать имитацию удара, мы стояли минут пять, пока она себя заставляла разжать руку, пытаясь сформулировать в голове картинку о том, что ей нужно сделать. Сейчас хорошие успехи у нас, мы попадаем по волану, берем его очень быстро, мы наконец-то координируем обе руки и они у нас одновременно могут работать».

Первый шаг – самый сложный. Дальше всегда проще. Но когда впереди осознанная цель – преграды рушатся сами собой.



Галина Куртина, любитель бадминтона: «Я хочу, чтобы мои тренировки не прошли даром. И чтобы я попала на чемпионат мира. Хоть когда-нибудь. Я думаю, мечты сбываются».

О том, как сложно делать первые шаги, хорошо знает и созданная в Орле бригада паллиативной помощи. Бюджет врачей – это выигранный грант и средства, собранные на благотворительном марафоне. В этом году его важной частью стал турнир по бадминтону. Участники и гости соревнований могли оставить пожертвования, которые будут переадресованы на счет бригады паллиативной помощи.



Александр Лебедев, гендиректор регионального Фонда социальной поддержки населения: «Наш марафон проводится третий год. Деньги от благотворительного марафона «Добрые руки» поступают на содержание бригады паллиативной медицинской помощи, которая организована при фонде, на закупку лекарственных препаратов».

Александр Мисуркин, Герой России, космонавт-испытатель, президент федерации бадминтона Орловской области: «Мы ведем определенное сотрудничество с этим фондом, и когда Александр Анатольевич обратился ко мне с предложением поддержать марафон, я, конечно же, согласился. Потом что это касается всех людей - сегодня у тебя все слава богу, завтра ты не знаешь что с тобой будет. И когда есть возможность собраться и всем миром и помочь - это правильно».

У спорта и благотворительности много общего. Здоровье, эмоции, командная работа ради общего дела. Подтверждают это и организаторы соревнований по бадминтону.



Александр Лебедев, гендиректор регионального Фонда социальной поддержки населения: «Все направлено ради того, чтобы жизнь людей была более качественная. Даже несмотря на то, что они больные люди, у них должна быть качественная жизнь, качественная медпомощь. Вот ради этого мы собственно и занимаемся».

Александр Мисуркин, Герой России, космонавт-испытатель, президент федерации бадминтона Орловской области: «Благотворительность, в каком-то смысле слова, - это команда, потому что ты помогаешь своему ближнему. Если вспомнить годы войны, то тогда каждый человек был твоим ближним. Сегодня, наверное, так не каждый чувствует».

С завершением турнира спортивная составляющая благотворительного марафона не заканчивается. В следующие выходные жители и гости города смогут поучаствовать в благотворительном велопробеге и занятии по йоге.









Анастасия Дорохова

22 июля 2019 года







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