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вторник
23.07.2019
0:50:40
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Орловские полицейские поймали иностранку у «тайника»Девушка пыталась оставить там 16 грамм героина.
Подтвердить то, что в свертках, обнаруженных у девушки, действительно наркотик, удалось в ходе исследования. В отношении девушки, которая не является гражданкой России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. В настоящее время ведется следствие, фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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