Новости версия для печати В Орле пытались похитить металлический забор Нарушителей закона задержала Росгвардия.



Кража была предотвращена сегодня днем на перекрестке улиц Комсомольская и Нормандия-Неман. Там двое граждан несли с собой фрагменты уличного металлического ограждения.



Похитителями оказались 48-летний мужчина без определенного места жительства и его 34-летняя напарница, зарегистрированная в одном из населенных пунктов Орловской области. Ранее задержанные лица неоднократно привлекались к административной, а мужчина и к уголовной ответственности. В настоящее время оба правонарушителя переданы сотрудникам полиции.





Анастасия Дорохова

22 июля 2019 года







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