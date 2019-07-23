Новости версия для печати В рамках летней оздоровительной кампании уже отдохнули более 22 тысяч юных орловцев Об этом говорили сегодня на аппаратном совещании у главы региона.



Юные орловцы отдохнули в 300 орловских лагерях и целом ряде учреждений за пределами области, в том числе и на черноморском побережье - в «Артеке» и «Орлёнке».



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Общий объем финансирования из консолидированного бюджета Орловской области и внебюджетных источников на оплату детских путевок составил 93 млн 556 тыс. рублей».

Глава региона подчеркнул что, несмотря на скорое завершение летней оздоровительной кампании, вопросам безопасности детей во время отдыха в лагерях области и за её пределами должно уделяться особое внимание.





Антон Киселёв

22 июля 2019 года







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