Новости версия для печати В Орле 47 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилого фонда В рамках одной из региональных программ, в новые квартиры смогут переехать 3 тысячи орловцев.



По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Орле и Ливнах планируется расселить не менее 40 граждан. Площадь расселения составит более 700 квадратных метров, сообщает информационный портал Орловской области.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Необходимо, чтобы все запланированные мероприятия шли строго по графику, здесь не должно быть отставаний. Знаю, что уже сформированы паспорта проектов, разработаны дорожные карты, подписаны необходимые соглашения в системе «Электронный бюджет». Только скоординированной работой областного центра и всех муниципальных образований мы можем добиться максимально эффективного и освоения денежных средств, и реализации тех задач, которые перед нами стоят в рамках национальных проектов».

На приобретение нового жилья в этом году бюджету Орловской области предусмотрена субсидия в размере 156,7 млн рублей (средства областного бюджета составят – 1,6 млн рублей). До конца 2024 года в регионе планируется расселить 47,4 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда.





Антон Киселёв

22 июля 2019 года







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