Новости версия для печати В Троснянском районе открылся мемориал памяти советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 75 лет назад сражение на Соборовском поле вошло в историю как образец беспримерного мужества и героизма. Историки уже давно ставят его в один ряд с Куликовской битвой, битвами под Бородино и Прохоровкой. Сразу 33 воина были удостоены звания Героя Советского Союза, почти все - посмертно. До сегодняшнего дня память об этом сражении была увековечена лишь скромным камнем с именами героев. Теперь на этом месте появился мемориал, достойный их славы.



Вернуть летом 1943-го то, что было потеряно зимой, - такая задача стояла перед солдатами вермахта. Немецкая наступательная операция «Цитадель» была рассчитана на четыре дня. Именно за это время фашистские войска должны были дойти из районов Орла и Белгорода до Курска. Но здесь, на Соборовском поле, они застряли на неделю. Тогда это поле стало эпицентром боев северного фаса Курской дуги. Мы удержали оборону и не позволили немецким войскам прорвать линию фронта. На этот клочок земли враг бросил бронетехники больше, чем под Прохоровку.



Мемориал в честь павших героев на Соборовском поле появился только спустя 76 лет. Монумент выполнен в виде разорванной пополам подковы - как символ разрушенных войной надежд и судеб миллионов людей.



Это место всегда имело особый смысл и особую ценность для всех жителей окружающих сел и деревень. У многих в том сражении погибли близкие.



Вместе с восстановлением исторической правды в эти края пришла и социальная справедливость - к памятному месту, наконец, проложат новую дорогу. Семь километров, по мнению жителей, станут началом возрождения.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Начинает идти жизнь и развитие, и в этом смысл нашего общего подхода к комплексному развитию, когда помимо мест социального значения появляются дороги, появляется медицинская помощь».

Открытие мемориала на Соборовском поле было приурочено ко Дню Троснянского района. Празднование прошло в центральном парке Тросны. Лучшие труженики района получили заслуженные награды за свой вклад в процветание родной земли. Свои достижения представили все сельские поселения района на своих подворьях, а завершился праздник большим концертом творческих коллективов и местных исполнителей.









Оксана Гранн

22 июля 2019 года







На главную страницу





