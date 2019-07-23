В Орловской области купят сенсорные комнаты для трех коррекционных школ

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вторник
23.07.2019
0:50:22
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В Орловской области купят сенсорные комнаты для трех коррекционных школОбновление в учебных заведениях появится в рамках проекта «Современная школа».
Сенсорные комнаты появятся в коррекционных школах Орла и Болхова. Кроме того, эти учебные заведения получат оборудование для мастерских и учебных классов. На все это потратят 12 миллионов рублей. Также в рамках проекта «Современная школа» в 28 сельских школах будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Объем финансирования на эти цели составит 44,7 млн рублей. До конца 2024 года в Орловской области планируется открыть 124 подобных центра, сообщает информационный портал Орловской области.
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