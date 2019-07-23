Право на льготы

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вторник
23.07.2019
17:50:59
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Право на льготыВ России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мерами социальной поддержки, которые раньше полагались только при выходе на пенсию, теперь могут воспользоваться и граждане предпенсионного возраста.
Это, например, уплата имущественного и земельного налогов, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости. К примеру, право на повышенной размер пособия по безработице, граждане получат за пять лет до наступления нового пенсионного возраста. То есть, в 2021 году, когда срок трудовой деятельности увеличат на три года, мерами социальной поддержки смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года, и мужчины, достигшие 58 лет.
Более подробную информацию о том, какие еще полагаются льготы предпенсионерам, можно узнать в клиентской службе Пенсионного фонда или на сайте ведомства.
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