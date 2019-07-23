Новости версия для печати Южная сторона Орла. Чем интересен этот район города? Узнать об этом можно сегодня, присоединившись к экскурсии.



Краеведы расскажут о том, как обживалась эта часть Орла, когда и зачем там появился аэропорт, что с ним происходит в настоящее время. Не забудут и о героических страницах истории – вспомнят о подвиге советских солдат в 1941 году.



Экскурсия бесплатная. Предварительной записи нет. Приглашаются все желающие. Сбор участников в 18:30 на трамвайной остановке «Завод Дормаш».





Мария Семак

23 июля 2019 года







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