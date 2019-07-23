Ремонт завершен – маршрут восстановлен

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вторник
23.07.2019
17:50:28
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Ремонт завершен – маршрут восстановленДвижение общественного транспорта в Орле через улицу 1-ю Посадскую вновь осуществляется по привычной схеме, сообщают в мэрии.
С 20 июля на привычный для горожан маршрут вернулись автобусы: №1 «Станция Лужки — ул. Часовая», №22 «Школа №50 — станция Лужки» и №59 «Станция Лужки — микрорайон Зареченский».
С 27 числа через Посадскую начнут ходить дачные маршруты №61 «ул. 1-я Посадская — озеро Светлая жизнь» и №65 «ул. 1-я Посадская — дачный массив поселка Гать».
Однако с первого августа начнется очередной этап ремонтных работ на газопроводе, что повлечет за собой временные ограничения движения на участках улицы Гагарина и переулка Воскресенского. Запрет будет действовать до 30 сентября. Объезд рекомендуется по улицам Комсомольской, Розы Люксембург и Черкасской.
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