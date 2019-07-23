Новости версия для печати Орловская прокуратура нашла нарушения в детской оздоровительной кампании В зоне особого внимания: питание, требование пожарной безопасности, обработка территории от клещей.



Установлены факты несоблюдения температурного режима и условий хранения продуктов питания, несоответствия фактического рациона питания утвержденному меню, нарушения порядка ежедневного осмотра детей при приеме в оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез) и другие.



Всего по результатам проведенных проверок исполнения законодательства при организации отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года прокурорами выявлено около 100 нарушений закона, в адрес руководителей учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, глав администраций муниципальных образований, руководителей отделов образования внесено 34 представления, по результатам рассмотрения которых 23 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений. На основании материалов прокурорских проверок органами контроля к административной ответственности привлечено 8 должностных лиц.





Анастасия Дорохова

23 июля 2019 года







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