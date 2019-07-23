Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Экстренный вызов - на вывоз мусора. Вычистить пришлось 5,5 тысяч кубов отходов. Мы побывали в ангаре, который совсем недавно был забит мусором.



- Поклон победителям. На Соборовском поле установлен Мемориал Памяти.



- Детский отдых - под контролем прокуратуры. Выявлено около 100 нарушений.



- Маршрутки Орла вернулись на привычную конечную в самом центре города.



- Кубок губернатора Орловской области уехал за пределы региона.



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Вести-Орёл

22 июля 2019 года







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