Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 14 ДТП Среди которых одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.



22.07.2019 года в 18 часов 55 минут водитель, управляя автомобилем «Лада 111740», двигался по автодороге Орел – Гать – Лаврово - Редькино и в районе 8 км не справился с управлением и допустил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля - мужчина 1973 г.р. - получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

23 июля 2019 года







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