Новости версия для печати В районных школах закупят спортинвентарь и обновят спортплощадки Поддержку получили сразу несколько проектов.



Так, в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в 14 образовательных учреждениях планируется обновить спортзалы и площадки для занятий физической культурой и спортом. На эти цели планируется потратить 32,5 миллиона рублей. Большая часть из которых - 30,9 млн - средства федерального бюджета. Еще 1,6 млн рублей добавил областной бюджет. Кроме того, в рамках улучшения качества занятий спортом ожидается, что к концу 2024 года будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой в 84 школах, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, сообщает информационный портал Орловской области.





Анастасия Дорохова

23 июля 2019 года







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