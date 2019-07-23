Неравнодушные амчане помогли предотвратить грабеж

|
вторник
23.07.2019
17:49:46
|
|
Неравнодушные амчане помогли предотвратить грабежЗлоумышленника задержали и передали в полицию.
Открытое хищение имущества произошло в одной из торговых точек, расположенной на автостанции. Злоумышленник разбил в киоске окно и украл из помещения аксессуары для мобильных телефонов. Происходящее заметили работники автостанции, остановили гражданина и сообщили об этом в полицию. Подозреваемым оказался 43-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта