Новости версия для печати Неравнодушные амчане помогли предотвратить грабеж Злоумышленника задержали и передали в полицию.



Открытое хищение имущества произошло в одной из торговых точек, расположенной на автостанции. Злоумышленник разбил в киоске окно и украл из помещения аксессуары для мобильных телефонов. Происходящее заметили работники автостанции, остановили гражданина и сообщили об этом в полицию. Подозреваемым оказался 43-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Анастасия Дорохова

23 июля 2019 года







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