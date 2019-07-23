Новости версия для печати В орловском парке «Ботаника» приступили к очередному этапу работ по благоустройству Эта уже третий этап работ.



Как отмечают городские власти, подрядчик приступил к работам в срок и выполняет обязательства в полном объеме. Завершилась опиловка деревьев, устанавливаются бордюры, залита бетоном площадка под детский игровой комплекс – после на нее положат резиновое покрытие и установят игровое оборудование. Завершить этот этап работ планируют к 1 сентября.



Еще на трех объектах Орла ведется подготовка строительной площадки – в Детском парке, в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии и на площади Содружества.





Мария Семак

23 июля 2019 года







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