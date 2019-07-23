Новости версия для печати В Орле планируют упростить схему признания брошенных автомобилей автохламом Сейчас эта процедура занимает около четырех месяцев.



В администрацию города поступают жалобы на то, что брошенные машины стоят во дворах годами, разваливаются, ржавеют, к тому же препятствуют проезду спецтехники. Однако авто не может быть эвакуировано, если располагается в парковочном кармане или на стоянке. Кроме того, если собственник автомобиля, проживает в том же доме, транспортное средство не попадает под определение «автохлам».



В настоящий момент специалисты отдела организации дорожной деятельности разрабатывают предложения по упрощению схемы признания брошенных машин «автохламом», чтобы сократить время процедуры.





Мария Семак

23 июля 2019 года







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