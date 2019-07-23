Новости версия для печати Сотрудники МЧС напомнили детям и коллективу лагеря «Лесной» о правилах безопасности Территорию учреждения буквально превратили в улицу безопасности: на одной из площадок расположились пожарные со спецавтомобилем и оборудованием, на другой – спасатели-кинологи, летнюю эстраду заняли инспекторы ГИМС. Для наглядности сотрудники МЧС использовали мобильный комплекс обучения и информирования населения, на экране которого транслировали видеоролики на противопожарную тематику и обеспечение безопасности на воде.



Подобные уроки безопасности в орловских санаториях и лагерях проводятся регулярно.





Мария Семак

23 июля 2019 года







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