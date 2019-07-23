Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Ремонт дорог - в разгаре. Что уже сделали, что еще предстоит, и к каким подрядчикам есть претензии - сегодня обсудили на рабочем совещании в администрации Орла.



- Кто превратил ангар в мусорную свалку? Ведется проверка. Пока ищут виновных, регоператор убирает мусор. В этом убедилась наша съемочная группа.



- Благотворительный марафон «Добрые руки»: турнир по бадминтону состоялся, впереди еще несколько мероприятий.



- Каникулы без опасности: в лагере «Лесной» провели занятия сотрудники МЧС;



- Памяти Высоцкого посвящается: орловцев приглашают на творческий вечер.



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Вести-Орёл

23 июля 2019 года







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