Новости версия для печати Орловец избил сына рукояткой пистолета Росгвардейцы задержали и передали подозреваемого полиции. ЧП произошло в одном из многоквартирных домов по улице Комсомольской в Заводском районе города Орла.



В подъезде силовиками был обнаружен 34-летний мужчина со следами крови на голове и одежде. Рядом с ним находилась его мать. Женщина пояснила, что ее муж «угрожал им предметом, схожим с пневматическим пистолетом, и нанес несколько ударов прикладом по голове сыну».



Спустя несколько минут 54-летний орловец был обнаружен в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего мужчину госпитализировали в одну из городских больниц. Задержанного гражданина Росгвардейцы передали сотрудникам полиции.





Анастасия Дорохова

23 июля 2019 года







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