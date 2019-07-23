Новости версия для печати В Орловской области подведены итоги конкурса на лучшее ветеранское подворье Одним из победителей конкурса стала Валентина Прокошина из села Фатнево Болховского района. С этим достижением её поздравили глава района, представители ветеранских организаций района и области.



Валентина Степановна Прокошина всю жизнь проработала на ферме - дояркой, телятницей. Всегда была на хорошем счету. На подворье всегда были корова, птица, поросята. На приусадебном участке выращивали фрукты и овощи. И сейчас, несмотря на возраст, помогает уже дочери и зятю и в огороде, и в уходе за домашними животными. Хозяйство - большое: четыре коровы плюс телки, птица, поросята, три гектара земли, на которых выращивают овощи, картофель, корма, возле дома плодовые деревья и еще множество цветов.



Количество крестьянских подворий в последнее время сокращается. Тем не менее, они производят значительную часть молока, мяса, яиц, овощей и фруктов. Выйдя на заслуженный отдых, привыкшие к крестьянскому труду ветераны продолжают трудиться на своих приусадебных участках, сохраняют традиции, передают молодому поколению опыт и знания, прививают любовь и навыки работы на земле.



Виктор Данилов, глава Болховского района: «Радость в том, что людей помнят, людей знают, на людей обращают внимание. И это такое почитание человека труда. Человек трудится, создает красоту и мир не только в своей душе, но и окружающим».

Поддержать таких людей и призван конкурс «Ветеранское подворье», организованный по инициативе Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.



Николай Кутузов, председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов: «Именно здесь, на ветеранском подворье, воспитываются будущие хлеборобы, будущие агрономы, будущие зоотехники, будущие кормильцы не только своей семьи, региона, но и своей страны».

Официальное чествование победителей конкурса «Ветеранское подворье» состоится 5 августа.









Владислав Кузнецов

23 июля 2019 года







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