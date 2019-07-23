Новости версия для печати Местному самоуправлению увеличат зону ответственности О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Орловской области говорили на заседании профильного комитета облсовета.



Напомним, срок действия регионального закона, регламентирующего эту работу, завершается в декабре этого года. Поэтому уже сейчас необходимо принять новый документ, который позволит продолжить начатое.



В том числе и возможность изменения методик расчета субвенций городских округов и районов. Об этом тоже говорили на заседании. Также как и о создании по сути нового для Орловщины вида муниципального образования - муниципального округа, к плюсам создания которого специалисты относят упрощенную схему управления территорией, консолидированный бюджет и другие аспекты. Объединения всего Орловского района в один округ позволит сократить на треть количество сотрудников и позволит сосредоточить кадровую и бюджетную политику в рамках одной администрации. Обсуждение этой темы будет продолжено, резюмировали на комитете облсовета.





Надежда Невматулина

23 июля 2019 года







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