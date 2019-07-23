Новости версия для печати Фасад дома № 68 на набережной Дубровинского ко Дню города закроют защитной сеткой Такая информация прозвучала сегодня на планёрке в мэрии Орла.



Напомним, часть дома обрушилась 29 августа 2017 года. В тот момент в доме находились 7 человек, они не пострадали. Остальные жильцы покинули помещения из-за угрозы ЧП ранее.



И сегодня же в мэрии рассказали о результатах расселения дома и его дальнейшей судьбе. Сейчас идет судебное разбирательство с последним из собственников квартир. Собственник не согласился с той суммой, которая была предложена городом для заключения соглашения по изъятию путем выкупа, и обратился в суд. Как сообщает сайт городской администрации, в соответствии с независимой оценкой, стоимость квадратного метра составляла порядка 50 тысяч рублей.



Муниципалитет не может осуществить снос здания до тех пор, пока не станет его полноправным владельцем. В этой связи администрация города Орла была вынуждена направить в суд иск о принудительном выселении последнего собственника, доложил Олег Минкин.



На настоящий момент состоялись два заседания. Судом назначена независимая оценочная экспертиза жилого помещения.





Орловское Информбюро

23 июля 2019 года







На главную страницу





