Фасад дома № 68 на набережной Дубровинского ко Дню города закроют защитной сеткой

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Фасад дома № 68 на набережной Дубровинского ко Дню города закроют защитной сеткойТакая информация прозвучала сегодня на планёрке в мэрии Орла.
Напомним, часть дома обрушилась 29 августа 2017 года. В тот момент в доме находились 7 человек, они не пострадали. Остальные жильцы покинули помещения из-за угрозы ЧП ранее.
И сегодня же в мэрии рассказали о результатах расселения дома и его дальнейшей судьбе. Сейчас идет судебное разбирательство с последним из собственников квартир. Собственник не согласился с той суммой, которая была предложена городом для заключения соглашения по изъятию путем выкупа, и обратился в суд. Как сообщает сайт городской администрации, в соответствии с независимой оценкой, стоимость квадратного метра составляла порядка 50 тысяч рублей.
Муниципалитет не может осуществить снос здания до тех пор, пока не станет его полноправным владельцем. В этой связи администрация города Орла была вынуждена направить в суд иск о принудительном выселении последнего собственника, доложил Олег Минкин.
На настоящий момент состоялись два заседания. Судом назначена независимая оценочная экспертиза жилого помещения.