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В минувшие выходные в Орле разыграли награды Кубка Губернатора по пляжному волейболу

С участниками познакомилась наш корреспондент Анастасия Дорохова.

В этом виде спорта, как и в любом другом, без поддержки не обойтись. Проявляется она по-разному. Одним из участников прошедшего Кубка Губернатора Орловской области по пляжному волейболу стал Иван Тетюхин – старший сын легенды российского волейбола Сергея Тетюхина. Казалось бы, фамилия должна была помочь спортсмену еще до выхода на площадку.

Иван Тетюхин, участник соревнований (г. Белгород): «В детстве я занимался и танцами, и баскетболом. Выбор был. Но выбор все равно привел к волейболу. Фамилия «давит» до выхода на площадку, когда я приезжаю на турнир. И то - давила раньше, сейчас уже такого нет. Сейчас уже абсолютно спокойно к этому отношусь».

Однако волейбольная фамилия на турнире в Орле не способствовала результату. Уже на предварительном этапе пару из Белгорода обыграли орловцы Владислав Полшков и Денис Максимов, ставшие в итоге серебряными призерами соревнований.

Владислав Полшков, участник соревнований (г. Орёл): «Игра выдалась сложная. Мы не знаем, как играет соперник. Каждая пара играет по-разному. Было довольно тяжело. Даже не из-за фамилии, а потому что мы не знаем, как они играют».

Кроме поддержки на площадке для спортсмена важен и настрой за ее пределами. Хорошо об этом знают Дмитрий и Елена Казачковы. Спортсмены на протяжении нескольких лет вместе выходили на площадку в составе сборной России по корфболу. На Кубке Губернатора по пляжному волейболу с соперником боролся только Дмитрий.

Дмитрий Казачков, участник соревнований (г. Орёл): «Корфболу я посвятил большую часть своей жизни. Именно профессионально. Уровень сборной, уровень чемпионата мира. Волейбол - он больше для души. Но были моменты, когда и волейбол был на высоком уровне».

Елена Казачкова, спортсменка: «Быть зрителем намного сложнее. Потому что, когда мы играем на одной площадке, я могу что-то сделать, а когда я зритель - остается только нервничать за пределами поля».

Организация спортивных баталий в центре города – общемировая практика. К примеру, в Москве на Красной площади играют в хоккей, многие европейские города становятся волейбольными площадками.

Кубок Губернатора Орловской области стал завершением месяца песочных баталий в центре Орла. Но площадка не исчезает с городской спортивной карты, а только поменяет прописку. Новый адрес – территория стадиона «Центральный имени Ленина». До конца лета там пройдут еще несколько турниров по различным видам спорта.




Анастасия Дорохова
23 июля 2019 года

 


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