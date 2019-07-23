Новости версия для печати Активность клещей на Орловщине снижается Хотя орловцы продолжают обращаться за помощью в медучреждения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.



Санитарные врачи зафиксировали с начала года более 1600 обращений. Из них - 540 детей. По результатам исследований, инфицированность клещей, снятых с людей, боррелиями составила 17,5 процентов, что на уровне средних многолетних значений. Санитарные врачи отмечают, что «клещевой» сезон окончательно завершится осенью. Но единичные случаи присасывания этих паукообразных могут наблюдаться вплоть до октября.





Надежда Невматулина

23 июля 2019 года







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