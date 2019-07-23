Новости версия для печати В двух орловских домах отремонтировали крышу Речь идет об адресах ул. Узловая, 3 и ул. Фомина, 23.



По информации пресс-службы городской администрации, крыша на этих многоквартирных домах (МКД) обновлена в рамках адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».



До конца года планируется отремонтировать 35 домов. В настоящий момент работы ведутся на пяти объектах: пос. Кирпичного завода, 27; ул. Лескова, 30; ул. Приборостроительная, 66; ул. Красноармейская, 11; пер. Детский, 1.



По трем домам проводятся аукционы по выбору подрядчиков. Это Московское шоссе, 145; ул. Садовского, 5; ул. Блынского, 2а.



Проектно-сметная документация по ремонту крыш 24 домов проходит экспертизу. Речь идет о следующих адресах: ул. Рощинская, 9а; ул. Рощинская, 15а; пер. Артельный, 4; ул. Нормандия-Неман, 93; ул. Костомаровская, 1; Наугорское шоссе, 44а; ул. Приборостроительная, 68; ул. Силикатная, 2а; ул. Приборостроительная, 70; ул. Красина, 20; ул. Комсомольская, 350; ул. Ливенская, 48б; ул. 5 Августа, 19; ул. Лескова, 28; пер. Речной, 11; ул. Генерала Родина, 50; ул. Маринченко, 14; Московское шоссе, 149; ул. Рощинская, 13; Московское шоссе, 180; ул. Матвеева, 8; Наугорское шоссе, 23; Наугорское шоссе, 25; ул. Маринченко, 20.



Ещё один дом, включенный в программу, — ул. Нормандия-Неман, 6, — завершает процедуру смены управляющей компании. Как только выбранная собственниками УК вступит в свои права, ПСД на дом будут переданы на экспертизу.





Анастасия Дорохова

23 июля 2019 года







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